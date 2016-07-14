Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49202

Кубок Сумщины набирает ход

На выходных были сыграны два матча в кубке области по футболу.

В Сумском районе в матче предварительного раунда липоводолинский «Альянс» победил в гостях в Севериновке 4:3, но дальше идет «Колос» за счет выездной победы со счетом 3:1 неделю назад. Решающий гол севериновцы забили на 4-ой добавленной арбитром минуте.

В Сумах «Барса» всухую проиграла глуховском «Велетню» 0:2 в первом матче ¼ финала.

Спорт Кубок Сумщины по футболу
view counter

По тематике

25.04.2017 09:51

На Сумщине стартовал кубок области по футболу

Новый сезон открыли кубковым матчем 22 апреля....

25.08.2016 08:50

Определился обладатель кубка Сумщины

24 августа в Глухове разыграли финал кубка Сумской области по футболу....

23.08.2016 17:30

Завтра в Глухове разыграют финал Кубка Сумщины

В среду, 24 августа, в Глухове проведут решающий матч за кубок Сумской области по футболу....

18.08.2016 14:07

В финале кубка Сумщины сыграют роменчане с глуховчанами

17 августа прошли ответные матчи ½ финала Кубка области по футболу....

14.07.2016 17:36

На Сумщине сыграли первые четвертьфиналы кубка области

13 июля состоялись первые игры 1/4 финала кубка области по футболу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.