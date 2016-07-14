Кубок Сумщины набирает ход

В Сумском районе в матче предварительного раунда липоводолинский «Альянс» победил в гостях в Севериновке 4:3, но дальше идет «Колос» за счет выездной победы со счетом 3:1 неделю назад. Решающий гол севериновцы забили на 4-ой добавленной арбитром минуте.
В Сумах «Барса» всухую проиграла глуховском «Велетню» 0:2 в первом матче ¼ финала.
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