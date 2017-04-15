Завтра в Сумах пройдет областное дерби В среду, 3 мая, в Сумах пройдет матч между ПФК «Сумы» и ахтырским «Нефтяником».

Игра 28-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00 (В рабочий день!).

Напомним, после 27-го тура «сумчане» занимают 16-ое место в турнирной таблице с 23 очками, у ахтырчан – шестое место и 42 очка.