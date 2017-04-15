Сумские патрульные нашли наркотики у нарушителя ПДД

30 апреля, в полночь, патрулируя улицу Лысенко, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого нарушил ПДД. В автомобиле, кроме водителя, находился пассажир.
Общаясь с водителем, стражи порядка заметили, что он имеет явные признаки наркотического опьянения. В это время очень нервничал пассажир. Мужчина не только суетился, но и пытался что-то скрыть. Когда инспекторы подошли к нему и посветили фонариком, то заметили, что под ногами пассажира, на ковру, лежит полиэтиленовый пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Также, в незапертом бардачке лежали еще 4 таких пакетика.
Объяснить историю происхождения 5 пакетиков с веществом, похожим на наркотическое, 21-летний водитель и его 20-летний пассажир не могли.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Водитель сдал анализы биосред в медицинском учреждении.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 (незаконное производство, изготовление, покупка, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
В пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного оформления автомобиля марки «Ford Transit», которым выезжал в Россию наш соотечественник, обнаружено...
Патрульные обнаружили водителя, который вдруг сел за рулем в состоянии наркотического опьянения и подозревается в нанесении телесных повреждений....
Патрульные обнаружили у 17-летнего жителя Тростянецкого района 2 бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое....
К 7 годам лишения свободы осужден сумчанин за незаконный оборот наркотических веществ....
Сумские таможенники обнаружили у гражданки Украины почти 9 кг вещества, похожего на наркотическое....