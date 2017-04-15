Сумские патрульные нашли наркотики у нарушителя ПДД Патрульные обнаружили в автомобиле нарушителя ПДД 5 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

30 апреля, в полночь, патрулируя улицу Лысенко, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого нарушил ПДД. В автомобиле, кроме водителя, находился пассажир.

Общаясь с водителем, стражи порядка заметили, что он имеет явные признаки наркотического опьянения. В это время очень нервничал пассажир. Мужчина не только суетился, но и пытался что-то скрыть. Когда инспекторы подошли к нему и посветили фонариком, то заметили, что под ногами пассажира, на ковру, лежит полиэтиленовый пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Также, в незапертом бардачке лежали еще 4 таких пакетика.

Объяснить историю происхождения 5 пакетиков с веществом, похожим на наркотическое, 21-летний водитель и его 20-летний пассажир не могли.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Водитель сдал анализы биосред в медицинском учреждении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 (незаконное производство, изготовление, покупка, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.