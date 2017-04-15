Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26293

На Сумщине поймали адвоката-взяточника

На Сумщине разоблачили адвоката, который требовал и получил неправомерную выгоду.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Сумского управления департамента внутренней безопасности НП Украины в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины задокументирован факт вымогательства адвокатом неправомерной выгоды у подозреваемого за содействие в решении вопроса по возврату ранее изъятого автомобиля.

В пятницу, 28 апреля 2017 года, защитника разоблачили непосредственно после получения им от жителя Ахтырского района 3500 грн. В настоящее время решается вопрос об уведомлении адвокату о подозрении.

Справка: ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка
view counter

По тематике

Первый заммэра Сум замешан еще и в вымогательстве?
28.04.2017 09:49

Первый заммэра Сум замешан еще и в вымогательстве?

Полиция проводит досудебное расследование по факту вымогательства первым заместителем городского головы Сум взятки в размере $ 5 тысяч....

24.04.2017 16:50

Трое молдаван пытались подкупить сумских пограничников

Очередные попытки дачи неправомерной выгоды персонал Сумского отряда зафиксировал в минувшую субботу в пункте пропуска «Екатериновка»....

23.04.2017 07:37

Россиянин пытался подкупить сумских пограничников

22 апреля утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» гражданин России предлагал пограничнику взятку....

21.04.2017 15:04

Заммэра Кролевца поймали на взятке

На Сумщине разоблачили заместителя городского головы, которая требовала 27,5 тыс. грн за содействие в передаче в аренду коммунального имущества....

18.04.2017 14:49

Молдоване пытались подкупить сумского пограничника

В пункте пропуска «Бачевск» двое молдаван пытались подкупить пограничника....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.