На Сумщине поймали адвоката-взяточника

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Сумского управления департамента внутренней безопасности НП Украины в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины задокументирован факт вымогательства адвокатом неправомерной выгоды у подозреваемого за содействие в решении вопроса по возврату ранее изъятого автомобиля.
В пятницу, 28 апреля 2017 года, защитника разоблачили непосредственно после получения им от жителя Ахтырского района 3500 грн. В настоящее время решается вопрос об уведомлении адвокату о подозрении.
Справка: ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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