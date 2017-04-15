На Сумщине поймали адвоката-взяточника На Сумщине разоблачили адвоката, который требовал и получил неправомерную выгоду.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Сумского управления департамента внутренней безопасности НП Украины в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины задокументирован факт вымогательства адвокатом неправомерной выгоды у подозреваемого за содействие в решении вопроса по возврату ранее изъятого автомобиля.

В пятницу, 28 апреля 2017 года, защитника разоблачили непосредственно после получения им от жителя Ахтырского района 3500 грн. В настоящее время решается вопрос об уведомлении адвокату о подозрении.

Справка: ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.