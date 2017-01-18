Тюремщик Шосткинской колонии осужден на три года

Об этом пишет 368.media со ссылкой на приговор местного суда.
Коррупционер за 500 гривен согласился пронести партию запрещенных предметов заключенным. Тюремщик примотал к туловищу медицинскую грелку со спиртом, мобильные телефоны спрятал в лотке с едой, а наркотики положил в карман мундира.
Суд признал коррупционера виновным по ч.2 ст.307 и ч.1 ст.368 УК. Его осудили к трем годам лишения свободы.
За убийство и кражу вещей жертвы житель Конотопа приговорен к 13 годам лишения свободы....
7 лет проведет за решеткой мужчина, который лишил жизни свою бывшую сожительницу....
На Сумщине сельский голова сядет на 3 года за присвоение средств и авто...
К семи годам лишения свободы приговорен уроженец Республики Казахстан, совершивший несколько разбойных нападений....
К 9 годам лишения свободы приговорен глуховчанин за умышленное убийство своего товарища из-за ревности....