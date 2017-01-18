Тюремщик Шосткинской колонии осужден на три года Бывший младший инспектор отдела надзора и безопасности Шосткинской исправительной колонии, которого задержали в феврале за «коллекционирование» запрещенных предметов.

Об этом пишет 368.media со ссылкой на приговор местного суда.

Коррупционер за 500 гривен согласился пронести партию запрещенных предметов заключенным. Тюремщик примотал к туловищу медицинскую грелку со спиртом, мобильные телефоны спрятал в лотке с едой, а наркотики положил в карман мундира.

Суд признал коррупционера виновным по ч.2 ст.307 и ч.1 ст.368 УК. Его осудили к трем годам лишения свободы.