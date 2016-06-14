В Сумах покажут инсталляцию против торговли людьми

5 мая состоится торжественное открытие инсталляции по противодействию торговле людьми «Грани». Место проведения - ул. Соборная, у памятника Т.Г. Шевченко. Начало - 11:00.
19 декабря сотрудники оперативного подразделения Сумского отряда Госпогранслужбы и Главного управления Национальной полиции в Полтавской области в пункте пропуска «Великая...
В Сумах двух женщин 41 и 32 лет разыскивают сотрудники криминальной полиции отдела борьбы с преступлениями, связанные с торговлей людьми....
Ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается 30 июля, в Сумах состоялся ряд мероприятий....
В конце июля в Сумах состоится обучение лиц, которые ранее были участниками реинтеграционной программы Международной организации по миграции (МОМ) для...
Департамент социальной защиты населения предлагает общественным организациям совместно противодействовать торговле людьми....