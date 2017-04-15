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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00308

На выходных четверо конотопчан оставили мошенников «с носом»

Назвавшись сотрудниками полиции и финучреждения, неизвестные злоумышленники, используя хорошо известные схемы обмана, пытались обмануть четырех жителей райцентра.

В течение суток в дежурную часть Конотопского отдела полиции сообщениям о попытке мошенничества обратились сразу трое местных жителей в возрасте от 66 до 79 лет. По словам граждан, всем им днем на стационарный телефон звонили неизвестные, представлявшиеся следователями и сообщали, что их сын, внук или зять попал в дорожно-транспортное происшествие и в настоящее время находится в отделении полиции. И, чтобы избежать уголовной ответственности родственника или близкого человека, предлагали «решить» вопрос за денежное вознаграждение. Сумма «откупа» была разной, а в одном из случаев достигала даже пяти тысяч долларов США. Но, уже осведомленные о мошеннических схемах злоумышленников, пенсионеры, прежде чем выполнить условия собеседников, проверили полученную информацию. И когда звонили родным или близким родственникам, или в полицию, они не только убедились, что с их близкими все в порядке, а и сохранили собственные сбережения.

Не попал в ловушку к так называемым «банкирам» и 67-летний житель Конотопа. Мужчина рассказал, что на мобильный позвонил незнакомец, назвавшийся начальником службы безопасности банка, который пытался узнать номер пенсионной карточки. Но здравомыслящий конотопчанин сразу догадался о намерениях звонящего, немедленно прервал связь и сообщил о попытке мошенничества работникам полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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