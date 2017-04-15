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ОДЦ «Чайка» полным ходом готовится к юбилейному 60-му сезону

Полноценный отдых детей – это круглосуточная работа сплоченной команды взрослых. Чтобы должным образом встретить юных гостей, детский оздоровительный центр «Чайка» ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» заранее начал прихорашиваться.

Лагерь должен стать подходящим вариантом для тех, кто планирует содержательные и полные ярких впечатлений каникулы для своей детворы. Здесь для маленьких отдыхающих запланированы три тематические смены. Первая будет проходить с 13 июня по 3 июля, вторая – с 6 по 26 июля, а финальная третья состоится с 29 июля по 18 августа. 

По словам директора ОДЦ «Чайка» Владимира Панченко, в настоящее время обновляются помещения клуба, столовой, ремонтируются корпуса, убирается прилегающая территория. Этот процесс продлится почти вплотную к старту летней кампании.

Должное внимание, безусловно, уделяется не только тому, в каких условиях будет отдыхать ребенок, но и как именно. Сейчас до малейших деталей прорабатывается разнообразная культурно-развлекательная программа, призванная побуждать детей к творчеству, развивать в них желание открывать в себе скрытые таланты и находить свое место в этом мире.

«Чайка» всегда старалась быть эксклюзивной, а юбилейный сезон-2017 накладывает на нее двойную ответственность. Поэтому мы предусмотрели ряд проектов, так сказать, с изюминкой», – отмечает Владимир Михайлович.

Собственно, оздоровительный центр уже занялся поиском «старожилов», которые когда-то долгое время работали в лагере, и рекордсменов, которые неоднократно там отдыхали. Зрелищное мероприятие с их участием состоится на второй смене. Примерно тогда же пройдет и новый лагерный конкурс «Мое счастливое детство в ОДЦ «Чайка» с многочисленными подарками. Триумфаторов креативного турнира определят в трех номинациях: за лучший рисунок, сочинение и фотографию.

Подведомственная здравница Сумского НПО будет рада принять детей в возрасте от 6 до 15 лет. Полная стоимость путевки составляет 4 тыс. 983 грн. Для сотрудников предприятия она в разы меньше – около 12% от указанной суммы. За летний сезон лагерь планирует позаботиться о более 1300 юных отдыхающих.

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