Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54193

Сумским пешеходам не светят кнопки включения светофоров

Онлайн-петиция «Кнопка для светофора на пешеходном переходе» получила ответ городских властей.

«Установить на светофорах, которые регулируют движение на пешеходных переходах, кнопки для пешеходов, чтобы светофор включал зеленый свет пешеходам только после нажатия на эту кнопку, а сама кнопка активировалась для нажатия 1 раз в 3 минуты. Такие кнопки устанавливались в конце 80-х годов, но потом куда-то пропали», - написал сумчанин Мацегора Александр Данилович.

Ответ на электронную петицію:

«На вашу петицию сообщаем, что цель применения светофорного регулирования, это в первую очередь обеспечение заранее заданного порядка пропускания транспорта и пешеходов через перекресток, устранение причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий. Согласно «Рекомендаций по внедрению и оценке эффективности работы светофорного регулирования дорожного движения», утвержденного Кабинетом Министров Украины, вызов фазы пешеходом применяется только на регулируемых пешеходных переходах вне перекрестка и предполагает разрыв транспортного потока при поступлении вызова со стороны пешеходов. Поток транспорта остановится по окончании рассчитанной минимальной протяженности включения зеленого сигнала транспортного светофора на трассе, то есть вызов пешеходной фазы не может быть немедленного реализованным, если он поступил в течение действия зеленого светофора для транспорта. Поэтому не целесообразно организовывать вызов фазы пешеходом. На сегодняшний день вызов фазы пешеходом применения только на ул. Роменский в районе педуниверситета, где это предусмотрено проектной документацией».

Общество Петиция Светофор
view counter

По тематике

Сегодня 12:14

В Сумах потратят 2,6 миллиона на остановки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Евроостановки» по всему городу»....

20.04.2017 17:04

Сумские власти не хотят покупать троллейбусы-«гармошки»

Получила ответ городских властей петиция «коммунальный транспорт», размещенная на портале онлайн-петиций....

31.03.2017 15:11

В Сумах будут обсуждать отсутствие туалетов в центре города

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отсутствие туалетов в центре города»....

31.03.2017 12:49

В Сумах обсудят обустройство кладбища для животных

Онлайн-петиция «Коладбище для животных» получила ответ от городских властей....

31.03.2017 12:28

В Сумах собираются, кроме «Романтики», реконструировать еще и ДК Фрунзе

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Вместо реконструкции "Романтики" ремонт и модернизация ДК имени Фрунзе»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.