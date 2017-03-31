Сумским пешеходам не светят кнопки включения светофоров Онлайн-петиция «Кнопка для светофора на пешеходном переходе» получила ответ городских властей.

«Установить на светофорах, которые регулируют движение на пешеходных переходах, кнопки для пешеходов, чтобы светофор включал зеленый свет пешеходам только после нажатия на эту кнопку, а сама кнопка активировалась для нажатия 1 раз в 3 минуты. Такие кнопки устанавливались в конце 80-х годов, но потом куда-то пропали», - написал сумчанин Мацегора Александр Данилович.

Ответ на электронную петицію:

«На вашу петицию сообщаем, что цель применения светофорного регулирования, это в первую очередь обеспечение заранее заданного порядка пропускания транспорта и пешеходов через перекресток, устранение причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий. Согласно «Рекомендаций по внедрению и оценке эффективности работы светофорного регулирования дорожного движения», утвержденного Кабинетом Министров Украины, вызов фазы пешеходом применяется только на регулируемых пешеходных переходах вне перекрестка и предполагает разрыв транспортного потока при поступлении вызова со стороны пешеходов. Поток транспорта остановится по окончании рассчитанной минимальной протяженности включения зеленого сигнала транспортного светофора на трассе, то есть вызов пешеходной фазы не может быть немедленного реализованным, если он поступил в течение действия зеленого светофора для транспорта. Поэтому не целесообразно организовывать вызов фазы пешеходом. На сегодняшний день вызов фазы пешеходом применения только на ул. Роменский в районе педуниверситета, где это предусмотрено проектной документацией».