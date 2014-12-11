Сумчане с призами в Денишах

В соревнованиях приняли участие и воспитанники сумского клуба туристов-альпинистов «Абалаковец» Сумской ДДЮ. На счету наших скалолазов 6 призовых мест. Чемпионами стали Ксения Устименко, Богдан Бражник и Александр Спивак. Второе место занял Андрей Прийменко. «Бронза» досталась Егору Медведеву и Василине Скрынник.
21 декабря в Сумах прошли соревнования на скалодроме во Дворце детей и юношества....
15 февраля в клубе «Абалаковец» прошли соревнования - открытое Первенство клуба по спортивному скалолазанию, посвященное Международному Дню влюбленных....
15 февраля в Сумском дворце детей и юношества пройдет Открытое Первенство клуба «Абалаковец» по спортивному скалолазанию, посвященное Международному Дню влюбленных....
В воскресенье, 14 декабря, в Сумской дворце детей и юношества пройдет первенство клуба «Абалаковец» по скалолазанию.... 1