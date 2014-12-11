Сумчане с призами в Денишах На выходных в Денишах (Житомирская обл.) прошло Открытое первенство Киевского Дворца детей и юношества по скалолазанию, памяти Галины Сергеевны Школы.

В соревнованиях приняли участие и воспитанники сумского клуба туристов-альпинистов «Абалаковец» Сумской ДДЮ. На счету наших скалолазов 6 призовых мест. Чемпионами стали Ксения Устименко, Богдан Бражник и Александр Спивак. Второе место занял Андрей Прийменко. «Бронза» досталась Егору Медведеву и Василине Скрынник.