СНАУ отпраздновал 40-летие весенним балом 29 апреля, во всемирный день танца в СНАУ праздновали 40-летие со дня подписания приказа о создании Сумского филиала Харьковского сельскохозяйственного института им. В.В. Докучаева.

В этот день состоялся одно из самых ярких мероприятий к 40-летнему юбилею СНАУ - Весенний бал. Этот традиционное для СНАУ мероприятие проводится в университете уже в седьмой раз и имеет свои традиции.

Все было как на настоящем дне рождения - изысканно одетые гости, теплые слова поздравлений в адрес юбиляра, огромный праздничный торт со свечами, музыка и, конечно, же, танцы. Участниками действа, кроме студентов и преподавателей университета, стали также школьники, студенты колледжей СНАУ, а также студенты других сумских вузов и участники хобби-класса АСБТ «Свей». Почти 250 человек стали в тот вечер гостями на этом юбилее.

Изюминкой нынешнего бала стало символическое дерево пожеланий - каждый мог написать на зеленом листочке свои пожелания университету и прикрепить его к ветвям дерева, так что в конце мероприятия оно уже обильно зеленело.

Но самое главная фишка каждого бала - это, конечно, же танцы. Поэтому начался он торжественным полонезом дебютантов - молодых гостей бала, участников детской группы «Свейчики» ансамбля современного бального танца «Свей». И на протяжении всего вечера веселые шуточные польки менялись изящными вальс, танго и фокстротами.

Веселье, шутки, улыбки, цветы, бутоньерки, фраки, изысканные прически, потрясающие платья и прекрасное настроение каждого, кто в тот вечер имел счастье быть в этом прекрасном зале, - таким стал бал, таким запомнится его участникам 40-й день рождения СНАУ.

По традиции, выбрали принца и принцессу бала: ими стали юные танцоры-«свейчикы» Игорь Глупак и Александра Иваненко. А титулы короля и королевы Весеннего бала - 2017 будут носить студенты факультета экономики и менеджмента Александр Кондратенко и Анна Гапонюк.