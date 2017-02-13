С 1 мая субсидии снова по-новому С 1 мая 2017 года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий.

Реализовываться она будет на основании внесенных 26 апреля изменений в Постановление №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Так, в мае органы социальной защиты населения проведут переназначения субсидий на следующий год и рассчитают ее размеры на летний период, а с октября – на новый отопительный сезон.

Повторно подавать документы на оформление помощи необходимо будет лишь тем, кто арендует жилье и у кого произошли изменения в составе семьи. Для остальных субсидиантов перерасчет проведут автоматически, без повторного обращения.

Отныне увеличивается социальная норма для нетрудоспособных. Для пенсионеров, инвалидов, других людей, которые не работают по объективным причинам, правительство увеличивает социальную норму, по которой предоставляется жилищная субсидия. Если в доме проживает один-два нетрудоспособных человека, социальная норма, по которой им будет считаться размер помощи, увеличивается с 49 кв. м. до 75 кв. м.

Нововведения действуют в интересах тех, кто проживает в садовом доме. Многие люди не зарегистрированы, но проживают в садовых домах или дачных кооперативах и оплачивают коммунальные услуги. Ранее такие люди не могли претендовать на субсидию, поскольку не имели там официальной регистрации. С мая 2017 года по решению Комиссии по вопросам социальной защиты населения, которые действуют при управлениях соцзащиты, такие семьи смогут оформлять субсидию, которая будет финансироваться за счет местных бюджетов.

Если раньше субсидия на отопительный сезон назначалась с 1 октября по 30 апреля и перечислялась в соответствии с решением органов местного самоуправления или органов исполнительной власти о дате начала и окончания отопительного сезона, то в 2017-2018 гг. для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующим решениям органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, у кого индивидуальное отопление, субсидия начисляется с 15 октября по 15 апреля.

Заявление и декларацию о доходах заново надо подавать только семьям, которые арендуют помещения; имеют изменения в составе семьи: кто-то прописался или выписался; хотят получить субсидию на твердое топливо.

В течение месяца получатели субсидии должны уведомить органы социальной защиты населения о следующих изменениях: состав зарегистрированных в жилье (кто-то выписался или прописался), социальный статус членов семьи (кто-то уволился или устроился на работу, стал пенсионером), осуществление единовременной покупки, превышающей 50 000 гривен; набор коммунальных услуг (отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное или наоборот).