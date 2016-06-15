Экс-губернатор Сумщины Чмырь получал минималку На сайте электронных декларация появилась декларация бывшего главы Сумской облгосадминистрации времен Януковича Юрия Чмыря.

Нынешний депутат Сумского облсовета, который не был на сессиях уже больше трех лет, прописан в Шостке, правда, недвижимости там не имеет. В его собтсвенности находится квартира в Киеве площадью 117,2 кв. м, купленная в 2010 году и машиноместо. У его жены Светланы Владимировны – квартира (116,1 кв.м) и парковочное место в Ялте и два земельных участка площадью почти 10 га. В собственности у Юрия Чмыря два автомобиля – NISSAN ALMERA CLASSIC 2008 г.в. и SKODA Модель:OKTAVIA 1.9DLX 2008 г.в., приобретенные в 2008 году.

Также он задекларировал часы марок Vacheron Constantin, A.Lange&Sohne, Chronoswiss, Ulysse Nardin, мяч с подписями футболистов ФК «Барселона», футболку с автографом игрока «Барселоны», пластину в отпечатком следа ноги Лионеля Месси, тенниску с автографом Рафаэля Надаля, а его жена – норковую шубу. Также у нее есть 25% (200 тыс. грн) корпоративных прав в ООО «Компания «Росмен», зарегистрированной в Донецке.

У Юрия Чмыря есть средства в банках – 7392 грн, 1739 евро и 20482 доллара. У его жены капиталь посолиднее – 572 тысячи долларов в банковском сейфе.

Что касается зарплаты, то Юрия Чмырь получил в ООО «Корн Фудз интернешнл» 24163 грн, а его жена в ООО «Промтехресурс» 22400 грн. Кроме того, экс-губернатор получил 679600 грн за проданную недвижимость (садовый домик, машиноместо и земельный участок).