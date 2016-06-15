Экс-губернатор Сумщины Чмырь получал минималку

Нынешний депутат Сумского облсовета, который не был на сессиях уже больше трех лет, прописан в Шостке, правда, недвижимости там не имеет. В его собтсвенности находится квартира в Киеве площадью 117,2 кв. м, купленная в 2010 году и машиноместо. У его жены Светланы Владимировны – квартира (116,1 кв.м) и парковочное место в Ялте и два земельных участка площадью почти 10 га. В собственности у Юрия Чмыря два автомобиля – NISSAN ALMERA CLASSIC 2008 г.в. и SKODA Модель:OKTAVIA 1.9DLX 2008 г.в., приобретенные в 2008 году.
Также он задекларировал часы марок Vacheron Constantin, A.Lange&Sohne, Chronoswiss, Ulysse Nardin, мяч с подписями футболистов ФК «Барселона», футболку с автографом игрока «Барселоны», пластину в отпечатком следа ноги Лионеля Месси, тенниску с автографом Рафаэля Надаля, а его жена – норковую шубу. Также у нее есть 25% (200 тыс. грн) корпоративных прав в ООО «Компания «Росмен», зарегистрированной в Донецке.
У Юрия Чмыря есть средства в банках – 7392 грн, 1739 евро и 20482 доллара. У его жены капиталь посолиднее – 572 тысячи долларов в банковском сейфе.
Что касается зарплаты, то Юрия Чмырь получил в ООО «Корн Фудз интернешнл» 24163 грн, а его жена в ООО «Промтехресурс» 22400 грн. Кроме того, экс-губернатор получил 679600 грн за проданную недвижимость (садовый домик, машиноместо и земельный участок).
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