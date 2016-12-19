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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Ямпольщине выбирали сельского голову

В минувшее воскресенье в Ямпольском районе состоялись внеочередные выборы Усоцкого сельского головы.

В голосовании приняли участие 255 (60%) избирателей. Среди четырех претендентов победителем стала Валентина Сенченко, за которую отдали свои голоса 57% жителей.

Сенченко Валентина Яковлевна родилась 21 января 1963 года, беспартийная, окончила Харьковский финансовый техникум, до избрания работала бухгалтером-финансистом и главным бухгалтером Усоцкого сельского совета, самовыдвиженка.

Напомним, Верховная Рада Украины Постановлением №1888-VIII назначила внеочередные выборы Усоцкого сельского головы Ямпольского района. Выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Усоцкого сельского головы Бабича В.В.

Политика Выборы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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