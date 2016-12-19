На Ямпольщине выбирали сельского голову В минувшее воскресенье в Ямпольском районе состоялись внеочередные выборы Усоцкого сельского головы.

В голосовании приняли участие 255 (60%) избирателей. Среди четырех претендентов победителем стала Валентина Сенченко, за которую отдали свои голоса 57% жителей. Сенченко Валентина Яковлевна родилась 21 января 1963 года, беспартийная, окончила Харьковский финансовый техникум, до избрания работала бухгалтером-финансистом и главным бухгалтером Усоцкого сельского совета, самовыдвиженка. Напомним, Верховная Рада Украины Постановлением №1888-VIII назначила внеочередные выборы Усоцкого сельского головы Ямпольского района. Выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Усоцкого сельского головы Бабича В.В.