На Ямпольщине выбирали сельского голову

В голосовании приняли участие 255 (60%) избирателей. Среди четырех претендентов победителем стала Валентина Сенченко, за которую отдали свои голоса 57% жителей.
Сенченко Валентина Яковлевна родилась 21 января 1963 года, беспартийная, окончила Харьковский финансовый техникум, до избрания работала бухгалтером-финансистом и главным бухгалтером Усоцкого сельского совета, самовыдвиженка.
Напомним, Верховная Рада Украины Постановлением №1888-VIII назначила внеочередные выборы Усоцкого сельского головы Ямпольского района. Выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Усоцкого сельского головы Бабича В.В.
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