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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48210

Пограничники поймали контрабандиста цыплят, утят и индюшат

Сегодня утром в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» пресекли попытку незаконного перемещения через границу большого количества молодняка домашней птицы.

В ходе реализации информации, полученной от участкового инспектора пограничной службы, пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Грабовское и российским Староселье задержал гражданина Украины, который пытался незаконно переместить через границу на территорию России вне установленного пунктами пропуска 8 пластиковых ящиков с грузом молодняка домашней птицы: цыплята, утята и индюшата.

Груз птицы общим количеством около 270 шт. доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 24-летнего жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы.

Также следует отметить, что данный гражданин уже задерживался пограничниками за противоправную деятельность на границе, а именно, осенью прошлого года он пытался незаконно переместить через границу около 1 тонны продуктов питания, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Граница контрабанда
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