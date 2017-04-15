Сумчанин украл силовой кабель со стройплощадки Полиция в Сумах установила и задержала злоумышленника, который с территории строительной площадки похитил медный силовой кабель, чем остановил работу башенного крана.

В конце апреля в Сумах со строительной площадки по улице Харьковской, была совершена кража силового кабеля, с помощью которого электротоком питался башенный кран, поэтому строительные работы из-за действий неустановленного злоумышленника почти прекратились. Менее чем за неделю оперативники криминальной полиции вычислили и задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления. Гражданин, уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, объяснил свои действия тем, что ему срочно нужны были деньги, поэтому и похитил 19 метров медного силового кабеля, чтобы сдать на металлолом.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.