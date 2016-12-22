Чем владеет глава Сумского облсовета Только 26 апреля глава Сумского облсовета Владимир Токарь подал электронную декларацию о доходах за 2016 год.

В собственности Владимира Токаря два жилых дома в Сумах: первый площадью 403,5 кв. м стоимостью 1,4 млн грн (на 2010 г.) плюс 10 соток под ним (стоимостью 175 тыс. грн.); второй – площадью 344,3 кв. м, которым он владеет с 1995 года. Кроме того, у него еще два земельных участка – 576 и 634 кв.м в Сумах. У его жены Ольги Григорьевны два нежилых помещения: в Ялте площадью 73,6 кв.м и в Сумах – 264 кв. м.

Глава облсовета является поклонником марки «Мерседес». У него аж два авто немецкого концерна: оба приобретены в 2016 году - MERCEDES-BENZ GLE 250D 4 MATIC за 1,4 млн грн и MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC за 2 млн грн. Кроме того, на его жену записал еще один Мерседес - MERCEDES-BENZ Модель:GL-350 CDI, которому чуть больше двух лет за 1,4 млн грн.

Также Владимир Токарь задекларировал часы PERRELET и телефон VERTU CONSTELLATION.

У Ольги Токарь по 25% корпоративных прав на ООО «Телерадиокомпания «Майбуття» (850 тыс. грн) и ООО «Сумские телекомсистемы» (1,055 млн грн).

Владимир Токарь задекларировал 40782 грн зарплаты на ПАО «Сумско1 завод продтоваров» и 10745 грн в облсовете (где он проработал меньше месяца, так как был избран только 2 декабря). Также он показал 149 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества и 1 грн как стоимость полученного ордена. Жена В.Токаря показала только пенсию в размере 13912 грн.

У себя дома В.Токарь хранит 730 тыс. долларов.