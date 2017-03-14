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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1181

Прокуратура отчиталась за взыскания

Прокуратурой обеспечивается последовательная работа по взысканию средств в бюджет и возврату имущества в коммунальную собственность.

Сумской местной прокуратурой систематически изучается информация о законности использования государственного и коммунального имущества, поступления в бюджеты средств по его отчуждению и аренде.

Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Марина Краснобрыжая, по результатам этой работы установлены отдельные факты нарушения условий соответствующих договоров, наличия значительных сумм задолженности за пользование таким имуществом, неправомерного его содержание.

С целью защиты интересов территориальной громады г. Сумы и государства в лице Регионального отделения Фонда Государственного имущества Украины в Сумской области текущего года заявлено 8 исков на сумму 2 млн грн. Сейчас в бюджет уже взыскано почти 500 тыс. грн и 236 тыс. грн возмещено добровольно.

При вмешательстве прокуратуры одного недобросовестного пользователя обязали освободить помещение по ул. Харьковской площадью 120 кв. м стоимостью 300 тыс. грн, дело об освобождении другого помещения в центре города площадью 135 кв. м стоимостью 650 тыс. грн пока рассматривается судом, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Прокуратура
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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