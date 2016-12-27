Внимание! Розыск без вести пропавшего человека Глуховским отделом полиции ГУНП в Сумской области разыскивается Харченко Николай Платонович, 1937 года рождения, житель с. Баничи Глуховского района.

25 апреля этого года в 8:00 часов мужчина поехал на велосипеде в с. Ховзовка Путивльского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид разыскиваемому 75-80 лет, худощавого телосложения, рост около 170 - 175 см, волосы седые, короткие, глаза серые, нос с горбинкой, губы тонкие, прямые, подбородок круглый.

Был одет в армейский бушлат защитного цвета, серую фуражку, черные брюки, серый свитер с горизонтальными черными полосами и черные ботинки.

С собой мужчина имел велосипед «Аист» темно-красного цвета с женской рамой и багажником.

Внимание! Мужчина страдает частичной потерей памяти, поэтому может не помнить, кто он и откуда.

Работники полиции очень рассчитывают на помощь неравнодушных граждан. Поэтому обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет в розыске человека, сообщить в ближайший отдел полиции или в Глуховский отдел полиции по телефонам (05444) -2-20-15, 050307 7504, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.