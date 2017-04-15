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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48188

В Конотопе столкнулись три авто: есть пострадавшие

В результате столкновения трех автомобилей, водители транспортных средств получили телесные повреждения, один из которых госпитализирован в центральную районную больницу.

Сегодня, 3 мая, в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение о том, что по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие. Следственно-оперативная группа, которая немедленно прибыла на вызов, выяснила, что 34-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля марки «Форт Мондео», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Форд Транзит» под управлением 43-летнего конотопчанина, в результате чего произошло столкновение. Кроме этого, 40-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 21111» также допустил столкновение с автомобилем марки «Форд Транзит», который от предыдущего удара выбросило на встречную полосу движения.

Водитель автомобиля марки «Форд Транзит» с диагнозом «перелом правой ключицы, рана левого плеча» доставлен в травматологическое отделение центральной больницы. Двое других пострадавших, получивших телесные повреждения в виде ушибов грудной клетки и коленного сустава, от госпитализации отказались.

По данному факту следователи Конотопского отдела полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством). Работники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии, продолжаются все необходимые проверки и экспертизы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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