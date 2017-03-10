Сумские гандболисты дважды влетели днепрянам 28-29 апреля ГК «СумДУ» принимал днепровскую команду «УДХТУ».

Игры прошли в рамках высшей лиги чемпионата Украины по гандболу. Обе завршились победами гостей – 25:26 и 23:28.

После 14 игр на счету сумчан всего 3 победы и последнее место в турнирной таблице. Нашей команде осталось провести две игры против полтавских динамовцев.