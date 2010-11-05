Сумской облсовет хотят заключить Меморандум о сотрудничестве с «Укрнафтой» Депутаты предлагают заключить Меморандум о сотрудничестве между ПАО «Укрнафта», областным советом и ОГА.

Соответствующее обращение в Кабинет Министров Украины, ПАО «Укрнафта» поддержали на сессии областного совета.

В частности, в обращении отмечается, что на стратегических для региона предприятиях НГДУ «Ахтырканефтегаз» и других организациях, входящих в состав ПАО «Укрнафта» на правах структурных единиц, приостановлены геологоразведочные работы, строительство новых нефтяных и газовых скважин, снижены объемы работ по добыче нефти и газа, заканчивается действие разрешений на добычу углеводородов по 6 месторождениям, на которых добывается около 20% общей добычи нефти компании.

В результате значительная часть работников осталась без работы, а квалифицированные работники оставляют предприятие в поисках достойной зарплаты.

«Мы, депутаты Сумского областного совета, считаем, что многолетние традиции нефтегазодобычи, наличие профессионального кадрового потенциала, размещение ключевых месторождений в Сумской области является убедительным аргументом в вопросе сохранения НГДУ «Ахтырканефтегаз» как юридического лица именно в г. Ахтырка и в целях стабилизации морального климата в трудовых коллективах предприятий нефтегазодобывающей промышленности области, обеспечения устойчивого экономического развития и ожидаемых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий нефтогазодобывающей отрасли требуем сохранения существующих юридических лиц - структурных единиц ПАО «Укрнафта» на территории Сумской области», - говорится в обращении.

Депутаты предлагают рассмотреть вопрос заключения Меморандума о сотрудничестве между ПАО «Укрнафта» с одной стороны и Сумским областным советом и Сумской областной государственной администрацией с другой стороны, которым предусмотреть сохранение НГДУ «Ахтырканефтегаз», Ахтырского УБР, ООО «Футбольный клуб «Нефтяник» и монтажно-наладочного управления ПАО «Укрнафта» как юридических лиц, зарегистрированных в г. Ахтырка Сумской области, передачу объектов социальной сферы в собственность территориальных громад и заключения договоров о социальном партнерстве с громадами, где ведется добыча углеводородов.