В течение выходных полиция Сумщины раскрыла 20 краж Правоохранителям удалось разоблачить одного серийного велосипедного вора, четырех похитителей металла, двух магазинных и трех воров мобильных телефонов.

Так, сумские полицейские разоблачили 21-летнего местного жителя, который специализировался на кражах велосипедов. Он «охотился» на байки в разных районах города с целью последующей их продажи. Сейчас мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На кражах металла «погорели» четверо жителей Белопольского, Великописаревского, Ахтырского районов и Сум. Если 36-летнюю жительницу одного из сел Белопольщины интересовали чугунные части плиты из летней кухни своей знакомой, которые она тайком вынесла из ее домовладения, то 40-летний житель Великописаревского района украл металлолом из хозяйства своего односельчанина, когда того не было дома. Кабель с башенного крана, общей длиной 19 м, украл ранее судимый 29-летний сумчанин. А его сверстник, охранник одного из ахтырских предприятий, имея доступ к охраняемому имуществу, тайком вынес из помещения металлическую трубу от регистра отопления.

Двух жителей Краснопольского и Шосткинского районов, совершивших кражи в местных магазинах разоблачили полицейские за выходные. Злоумышленники выносили из торговых заведений продукты питания и деньги.

Еще трех воров мобильных телефонов разоблачили полицейские Конотопского, Шосткинского и Роменского районов. Так, 17-летний конотопчанин похитил дорогой мобильный телефон у 13-летнего подростка, а 34-летний шосткинец украл «сотовый» у своей знакомой. Другой, 27-летний житель Роменского района присвоил мобильный телефон из чужой машины, оставленный владельцем.

Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В рамках досудебного расследования выясняются все обстоятельства совершения данных преступлений и проверяются подозреваемые на причастность к совершению аналогичных видов преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.