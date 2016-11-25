В Сумах пройдет кубок Победы

Соревнования среди юношей и девушек 2003-2007 г.р, а также Всеукраинский турнир среди женщинп пройдут в легкоатлетическом манеже СумГУ. Начало соревнований в 9.00. Торжественное открытие 6 мая в 14.00. Вход свободный.
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25 апреля зрителей приглашают в легкоатлетический манеж СумГУ посетить торжественное открытие ХIII летней Универсиады Украины и поболеть на соревнованиях по...
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