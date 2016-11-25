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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3591

В Сумах пройдет кубок Победы

6-7 мая в Сумах состоится Всеукраинский турнир по дзюдо «Кубок Победы».

Соревнования среди юношей и девушек 2003-2007 г.р, а также Всеукраинский турнир среди женщинп пройдут в легкоатлетическом манеже СумГУ. Начало соревнований в 9.00. Торжественное открытие 6 мая в 14.00. Вход свободный.

Спорт Дзюдо
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27.04.2017 15:01

Сумские студенты отличились на Всеукраинской универсиаде

25-26 апреля в легкоатлетическом манеже СумГУ проходил турнир по дзюдо в рамках Всеукраинской универсиады....

24.04.2017 11:04

В Сумах пройдет ХIII летняя Всеукраинская универсиада по дзюдо

25 апреля зрителей приглашают в легкоатлетический манеж СумГУ посетить торжественное открытие ХIII летней Универсиады Украины и поболеть на соревнованиях по...

Сумской дзюдоист выиграл Кубок Европы по дзюдо
07.03.2017 17:50

Сумской дзюдоист выиграл Кубок Европы по дзюдо

Студент СумГУ Богдан Ядов одержал победу на Открытом континентальном Кубке Европы по дзюдо среди мужчин, который проходил с 4 по...

Сумские дзюдоисты отличились в Португалии
07.02.2017 11:46

Сумские дзюдоисты отличились в Португалии

4-5 февраля в португальском Одивелаше проходил открытый континентальный кубок по дзюдо....

25.11.2016 16:57

Сумские студенты стали призерами чемпионата Украины по дзюдо

С наградами вернулись студенты Сумского государственного университета с чемпионата Украины по дзюдо, который проходил 20 ноября в Киеве....

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«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
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CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
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CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
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CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
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CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
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CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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