В Сумы приехали с проверкой из Нацагентства по обеспечению качества высшего образования Представители Национального агентства по обеспечению качества высшего образования вместе с образовательной сообществом Сумщины обсудили новые тенденции в обеспечении качества украинского высшего образования и аккредитации образовательных программ.

Как отметил во время встречи в Сумском государственном университете глава Сум ской облгосадминистрации Николай Клочко, Сумщина идет в фарватере образовательных реформ благодаря передовому опыту наших университетов. Среди прочего он отметил демократичность внедрения образовательной реформы, в частности, благодаря профессиональному обсуждению будущих нововведений с представителями украинских университетов, которые имеют практический опыт внедрения европейских практик в высшем образовании.

По словам заместителя председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергея Бабака, система внутреннего обеспечения качества образования Сумского государственного университета станет основой для распространения опыта среди других украинских вузов в части самооценки образовательных программ.

«Мы не репрессивная структура, наша задача - обеспечить качество украинского высшего образования. В частности, планируем, чтобы процедура аккредитации образовательных программ побуждала к конкуренции и развития», - подчеркнул он.