В Сумах ремонтируют госпиталь ветеранов войны Глава Сум ской облгосадминистрации Николай Клочко накануне Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне проинспектировал ремонтные работы в областном клиническом госпитале ветеранов войны.

Чиновник, в частности, посетил неврологическое отделение заведения, где проведен капитальный ремонт в коридоре с отделкой стен, потолка, заменой дверей, пожарных шкафов и выполнены электромонтажные работы.

«Самым важным является то, что результат работы устраивает и медицинский персонал, и больных. Приятно иметь дело с подрядчиками, которые выполняют свою работу должным образом», - отметил во время инспектирования Николай Клочко.

Напомним, в конце прошлого года решением сессии областного совета данный объект был включен в Программу экономического и социального развития Сумской области на 2017 рек и выделены 480 000 гривен.

В феврале 2017 года был начат капитальный ремонт помещений неврологического отделения, а теперь запланированній ремонт завершен.

В будущем ремонт планируется сделать во всех других отделениях госпиталя.