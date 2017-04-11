Украина в Сумах сделала чехов

Весь матч наша команда шла впереди, а гости были в роли догоняющих. В первом тайме преимущество доходило до 3 мячей (8-5), а на перерыв соперники ушли при счете 14-12.
Второй тайм резвее начали украинцы, доведя преимущество до 19-15, 22-18, 26-22.
В итоге 26-23.
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