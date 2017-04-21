В Сумах будут судить экс-сотрудника гоструда за взятку и мощенничество

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего эксперта Государственного предприятия «Сумской экспертно-технический центр Гоструда», который обвиняется в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.
Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, умалчивая о том, что он уже уволен из ГП «Сумской экспертно-технический центр Гоструда», заверил частного предпринимателя, что выдаст разрешение на проведение лесорубных работ, а также будет способствовать проведению обучения соответствующих специалистов и выдаче им документов о прохождения соответствующего обучения в кратчайшие сроки без их реального обучения при условии передачи ему денежных средств в сумме 30 тыс. грн, а также сообщил, что в случае отказа ЧП от этого предложения он вообще не сможет получить необходимые документы.
Как сообщил и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, указанное лицо прокуратурой совместно с УЗЭ в Сумской области задержали 13 февраля 2017 года непосредственно после получения им 30 тыс. грн. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 / ч. 2 ст. 15 / ч. 1 ст. 369 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана и подстрекательства к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды.
Справка: максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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