Патрульные остановили пьяного квадроциклиста без прав

1 мая, около 21.00, патрульные обнаружили квадроцикл, который двигался по проезжей части улицы Героев Крут. Отсутствие на указанном транспортном средстве номерного знака привлекло внимание инспекторов, что в дальнейшем стало основанием для остановки.
Общаясь с 33-летним водителем, патрульные заметили у него характерные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей.
При составлении протокола по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП, патрульные выяснили, что нетрезвый руководитель не имел права управления данным транспортным средством в связи с отсутствием соответствующей категории в удостоверении водителя.
Поэтому, инспекторы вынесли на него постановление по части 2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.
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