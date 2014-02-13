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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00197

У Сумах прочитає лекцію про мову Юрій Макаров

Книгарня «Є» у Сумах запрошує на лекцію Юрія Макарова на тему «Мова й українська політична нація: чому вибір української мови — це вибір на користь майбутнього?», яка відбудеться 8 травня.

Чи втратило актуальність, а чи навпаки загострилось мовне питання після Майдану? Чи є підстави говорити про утиски російськомовних в Україні? А про утиски україномовних? Чому, доки існує мовне питання, український суверенітет перебуває під загрозою? Чому двомовність не є виходом із ситуації? Чому Україні й нам, сучасним українцям, конче необхідна українська мова на всіх рівнях?

Про це та про інше поговоримо 8 травня у книгарні «Є» з Юрієм Макаровим.

Юрій Макаров — журналіст, телеведучий, письменник, режисер документальних фільмів, оглядач часопису «Український тиждень». У різний час був ведучим багатьох телепрограм, серед яких, на телеканалі «1+1», — «Сніданок з 1+1», «Спецпроєкт Юрія Макарова», «Імперія кіно», «Документ», на Першому національному каналі — «Культурний фронт», на каналі "ТВі» — «Цивілізація» та «Цивілізація 2.0».

Лауреат премії Телевізійної академії України «Золота Ера» в номінації «Найкраща культурно-історична програма», багаторазовий номінант та двічі лауреат національної премії «Телетріумф» (2006, 2007), лауреат ІІ премії PROMAX/BDA (разом з О. Захаровою та О. Роднянським) за найкраще промо телеканалу (Сан-Франциско, 1999).

Автор повістей «Культурний шар» (2002), «Геній місця» (2010), роману «За чверть десята» (2013), збірки мемуарів і статей «R2U» (2014). Автор короткометражних фільмів «Дрібниці» (1991), «Сходи до неба» (1992), «Споконвіку було слово» (1993), документального серіалу «Мій Шевченко» (2001) та ін.

Восени 2007 року очолив журнал «Український тиждень», залишив посаду шеф-редактора у вересні 2009, відтоді постійний колумніст видання. У своїх статтях багато уваги приділяє темі української мови, її фактичному й бажаному статусу в Україні. Цій же темі присвячено книжку «R2U».

Адреса книгарні «Є»: м.Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04/

Вхід вільний. Початок о 18.00.

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