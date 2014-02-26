В Сумах стартовал ремонт Театральной площади

Хотя работы обещали начать еще две недели назад (во всяком случае, так обещал начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Владимир Шилов), предупреждающие знаки и бетонные плиты, загораживающие въезд в «пешеходную зону» (такие знаки пристусвуют в начале и в конце площади), появились неделю назад. А к работам – срыванию бордюров и съему бетонных плит – приступили только вчера. Сегодня работы продолжаются.
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