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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03277

В Сумах стартовал ремонт Театральной площади

3 мая дорожники приступили к подготовительным работам по реконструкции Театральной площади.

Хотя работы обещали начать еще две недели назад (во всяком случае, так обещал начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Владимир Шилов), предупреждающие знаки и бетонные плиты, загораживающие въезд в «пешеходную зону» (такие знаки пристусвуют в начале и в конце площади), появились неделю назад. А к работам – срыванию бордюров и съему бетонных плит – приступили только вчера. Сегодня работы продолжаются.

Согласно проекту, ремонт Театральной площади включает и дворы по Г.Кондарьева, 4, 6 и 8.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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