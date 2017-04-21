В Сумах столкнулись три авто

Вследствие ДТП автомобили Suzuki и Cheri получили серьезные механические повреждения.
По предварительным данным никто не пострадал. На месте работал экипаж патрульной полиции, который выясняет обстоятельства происшествия, пишет 0542.ua.
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