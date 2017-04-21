В Сумах столкнулись три авто Сегодня, 4 мая, примерно в 10.30 на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Первомайской произошло столкновение автомобилей Suzuki, Cheri и Сhevrolet.

Вследствие ДТП автомобили Suzuki и Cheri получили серьезные механические повреждения. По предварительным данным никто не пострадал. На месте работал экипаж патрульной полиции, который выясняет обстоятельства происшествия, пишет 0542.ua.