Як у Сумах відзначатимуть 8-9 травня

|
Назва заходу
|
Час
|
Місце проведення
|
5 травня
|
Обласне культурно-мистецьке свято «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього»
|
13:00
|
Театр ім. Щепкіна
|
8 травня
|
Естафета пам’яті «Ви відстояли Батьківщину – ми збережемо її»
|
11:00
|
Альтанка
|
Відвідування ветеранів, які перебувають на лікуванні у Сумському обласному клінічному госпіталі інвалідів війни
|
12:00
|
Сумський обласний клінічний госпіталь інвалідів війни
|
Концерт до Дня пам’яті та примирення «Згадаймо все. Пам’ятаємо всіх»
|
12.00
|
Обласна філармонія
|
Акція «Перша хвилина миру»
|
19:30-
|
Біля пам’ятного знаку жертвам нацистських концтаборів по вул. Троїцькій (школа № 8 )
|
9 травня
|
Покладання квітів до могили загиблих польських воїнів, могил загиблих в зоні АТО та братської могили «Мати-Батьківщина»
|
9:00
|
Міське кладовище
|
Мітинг-реквієм «І подвигам не буде забуття» та покладання квітів
|
10:00
|
Меморіал «Вічна Слава»
|
Концерт до Дня Перемоги «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього»
|
12:00
|
Обласна філармонія
|
Виставка військової техніки, молодіжна спортивна програма
|
11:30 16:00
|
Театральна площа
|
Літературно-музична композиція «Листи, обпалені війною»
|
15:00
|
Театр юного глядача
|
Концертна програма «Незабутні мелодії»
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17:00 - 18:00
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Альтанка
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Святковий концерт «В серцях і піснях – пам’ять про війну»
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18:00 - 21:00
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Театральна площа
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