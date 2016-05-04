Як у Сумах відзначатимуть 8-9 травня Заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Назва заходу Час Місце проведення 5 травня Обласне культурно-мистецьке свято «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього» 13:00 Театр ім. Щепкіна 8 травня Естафета пам’яті «Ви відстояли Батьківщину – ми збережемо її» 11:00 Альтанка Відвідування ветеранів, які перебувають на лікуванні у Сумському обласному клінічному госпіталі інвалідів війни 12:00 Сумський обласний клінічний госпіталь інвалідів війни Концерт до Дня пам’яті та примирення «Згадаймо все. Пам’ятаємо всіх» 12.00 Обласна філармонія Акція «Перша хвилина миру» 19:30-

21:00 Біля пам’ятного знаку жертвам нацистських концтаборів по вул. Троїцькій (школа № 8 ) 9 травня Покладання квітів до могили загиблих польських воїнів, могил загиблих в зоні АТО та братської могили «Мати-Батьківщина» 9:00 Міське кладовище

по вул. 20 років Перемоги Мітинг-реквієм «І подвигам не буде забуття» та покладання квітів 10:00 Меморіал «Вічна Слава» Концерт до Дня Перемоги «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього» 12:00 Обласна філармонія Виставка військової техніки, молодіжна спортивна програма 11:30 16:00 Театральна площа Літературно-музична композиція «Листи, обпалені війною» 15:00 Театр юного глядача Концертна програма «Незабутні мелодії» 17:00 - 18:00 Альтанка Святковий концерт «В серцях і піснях – пам’ять про війну» 18:00 - 21:00 Театральна площа