Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24321

Як у Сумах відзначатимуть 8-9 травня

Заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Назва заходу

Час

Місце проведення

5 травня

Обласне культурно-мистецьке свято «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього»

13:00

Театр ім. Щепкіна

8 травня

Естафета пам’яті «Ви відстояли Батьківщину – ми збережемо її»

11:00

Альтанка

Відвідування ветеранів, які перебувають на лікуванні у Сумському обласному клінічному госпіталі інвалідів війни

12:00

Сумський обласний клінічний госпіталь інвалідів війни

Концерт до Дня пам’яті та примирення «Згадаймо все. Пам’ятаємо всіх»

12.00

Обласна філармонія

Акція «Перша хвилина миру»

19:30-
21:00

Біля пам’ятного знаку жертвам нацистських концтаборів по вул. Троїцькій (школа № 8 )

9 травня

Покладання квітів до могили загиблих польських воїнів, могил загиблих в зоні АТО та братської могили «Мати-Батьківщина»

9:00

Міське кладовище 
по вул. 20 років Перемоги

Мітинг-реквієм «І подвигам не буде забуття» та покладання квітів

10:00

Меморіал «Вічна Слава»

Концерт до Дня Перемоги «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього»

12:00

Обласна філармонія

Виставка військової техніки, молодіжна спортивна програма

11:30 16:00

Театральна площа

Літературно-музична композиція «Листи, обпалені війною»

15:00

Театр юного глядача

Концертна програма «Незабутні мелодії»

17:00 - 18:00

Альтанка

Святковий концерт «В серцях і піснях – пам’ять про війну»

18:00 - 21:00

Театральна площа
Общество 8 мая 9 мая
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25.04.2017 15:44

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«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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