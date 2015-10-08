В Сумы съедутся кикбоксеры со всей Украины

Турнир посвящен 20-летию кикбоксинга на Сумщине. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Олимп» (ул. Генерала Морозова, 2).
Начало соревнований в 9.00, торжественное открытие 6 мая в 12.00.
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