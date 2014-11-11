Сумские благотворители передали городу 3 тысячи роз 4 мая в Сумах КП «Зеленстрой» начало традиционную высадку роз.

Ежегодно, с наступлением теплого времени, КП «Зеленстрой» обновляет клумбы города разноцветными композициями. Три тысячи роз, которые передали предприятию благотворители, будут высажены в разных уголках города. Начали с клумбы возле памятника Шевченко в одноименном сквере на ул. Соборной.

Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик отметил, что большой проблемой является то, что некоторые цветы похищают, поэтому призвал сумчан быть социально ответственными и работать на благо города, а не наоборот.