Сумские благотворители передали городу 3 тысячи роз

Ежегодно, с наступлением теплого времени, КП «Зеленстрой» обновляет клумбы города разноцветными композициями. Три тысячи роз, которые передали предприятию благотворители, будут высажены в разных уголках города. Начали с клумбы возле памятника Шевченко в одноименном сквере на ул. Соборной.
Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик отметил, что большой проблемой является то, что некоторые цветы похищают, поэтому призвал сумчан быть социально ответственными и работать на благо города, а не наоборот.
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