В Сумах соревновались юные инспекторы движения

Соревнования проходили на базе гимназии № 1. Школьники испытали свои силы в тематических конкурсах «Теоретические знания правил дорожного движения» и «Агитационно-пропагандистское выступление команды».
Согласно решению жюри призовые места в конкурсе «Теоретические знания правил дорожного движения» заняли: I место - гимназия № 1; II место - школа № 12; III место - школы № 10, № 6, № 13.
Победителями конкурса «Агитационно-пропагандистский выступление команды» стали: I место - УВК № 16; II место - гимназия № 1; III место - школы № 13, № 27.