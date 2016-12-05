На Сумщине превышен эпидпорог по заболеванием гриппом и ОРВИ На прошлой неделе за медицинской помощью обратилось 4105 жителей области, что на 276 человек больше, чем на предыдущей неделе.

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в г. Конотоп (на 26,8%); Роменском (превышение на 6,7%) и Недригайловском районах (превышение на 20,2%), пишет Голос Контопа.

На 6-ти административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в Конотопе. Самый низкий отмечается в Лебединском районе, сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».