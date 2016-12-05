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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5992

На Сумщине превышен эпидпорог по заболеванием гриппом и ОРВИ

На прошлой неделе за медицинской помощью обратилось 4105 жителей области, что на 276 человек больше, чем на предыдущей неделе.

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в г. Конотоп (на 26,8%); Роменском (превышение на 6,7%) и Недригайловском районах (превышение на 20,2%), пишет Голос Контопа.

На 6-ти административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в Конотопе. Самый низкий отмечается в Лебединском районе, сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

Общество Эпидпорог
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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