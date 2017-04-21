Интернет-мошенники обманули роменчанку При попытке продать через интернет обувь 18-летняя девушка не заметила, как наткнулась на аферистов. А назвав им секретный код от своей банковской карты, потеряла свои средства.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 18-летняя местная жительница. Девушка объяснила, что через интернет решила продать свою обувь. Говорит, разместила объявление на одном из сайтов, и сразу нашелся покупатель. По договоренности, ей должны были перечислить деньги, после чего она должна была отправить товар. И уже на следующий день роменчанке позвонил так называемый представитель банка, который сообщил, что на ее счет не могут прийти средства. И чтобы деньги успешно были зачислены, необходимо сообщить секретный код (СV-код), который находится на обратной стороне банковской карты, получив который злоумышленники опустошили счет девушки на 380 гривен.

Сейчас по данному факту работники полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы установить личности злоумышленников. Правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой, быть более осмотрительными. Не называть своих персональных данных и информации по карте незнакомцам, а тем более не называть секретных кодов. Помните, что для пересчета денег достаточно указать только номер карты, а если у вас требуют дополнительную информацию, можете быть уверены, то обычные мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.