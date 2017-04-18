Сумчане уплатили почти миллиард гривен налогов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений увеличилась на 198,8 миллионов гривен, или на 25%. В том числе, государственный бюджет получил 418,9 миллионов гривен, а местный – 575,8.
Представители малого бизнеса - «упрощенцы» - перечислили в бюджет 74,4 миллиона гривен. Сумма поступлений в 25,6 миллионов превысила показатель аналогичного периода прошлого года (на 52,6%).
В поддержку обороноспособности страны сумчане заплатили 36,9 миллионов гривен военного сбора. Для сравнения - в аналогичном периоде прошлого года было уплачено 33,3 миллиона.
На социальные гарантии и социальную защиту населения направлено 479,6 миллионов гривен единого взноса. Сумма оплаты на 133 миллиона гривен превысила показатель аналогичного периода прошлого года, т. е. на 38,3%.
Начальник Государственной налоговой инспекции в г. Сумах Юрий Мельник благодарит плательщиков, обслуживающихся в инспекции, за активную позицию по наполнению бюджетов всех уровней и констатирует, что без уплаченных налогов, нет и удовлетворения финансовых потребностей общин и реализации государственных программ.
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