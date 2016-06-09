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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37209

Под Сумами селянин поймал угонщика своего мопеда

Житель Сумского района задержал и передал в полицию похитителя собственного мопеда.

В дежурную часть Сумского районного отдела полиции позвонил 31-летний житель села Кровное и сообщил, что он задержал злоумышленника, который пытался угнать его мопед. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранителей ждали владелец мопеда и горе-вор транспортного средства.

«В ходе досудебного следствия уже установлено, что 29-летний местный житель, возвращаясь вечером домой, заметил припаркованный под чужим двором мопед, - рассказал Виталий Ткаченко, и.о. начальника Сумского районного отдела полиции. - Воспользовавшись отсутствием людей, он схватил двухколесник и покатил его от двора, рассчитывая, что в дальнейшем сможет завести его и поехать. Но его действия заметил владелец транспортного средства, который как раз вернулся домой. Мужчина бросился вдогонку и задержал угонщика».

По факту угона транспортного средства в полиции открыто соответствующее уголовное производство. Сейчас мужчине грозит уголовное наказание в виде штрафа до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угонщик
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