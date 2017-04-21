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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42163

В Сумах будут судить дачного вора

Полиция закончила следствие и передала в суд материалы дела по кражам из дачных кооперативов вблизи Сум.

Имея за плечами семь судимостей за совершение корыстных преступлений, 53-летний мужчина, освободившись весной прошлого года из мест лишения свободы, снова взялся за старое. Вооружившись небольшим ломиком, злоумышленник пришел на территорию одного из садовых кооперативов, и, взломав входную дверь проник в дом. Оттуда похитил электрорубанок, ручную, циркулярную и электрическую пилы. Похищенное вскоре продал, а вырученные деньги потратил на еду и водку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В чужие дачи в районе «Чистых прудов» злоумышленник в течение прошлых весны и осени наведывался еще не один раз. Привычным ему способом, с помощью «фомки», попадал в летние домики и похищал все, что легко можно было реализовать: телевизор, культиватор, газонный триммер, велосипеды, пневматическую винтовку, электроинструменты и др.

«За время своих «вояжей» по чужим дачам, вор нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму более 18 000 гривен, - комментирует и.о. начальника Сумского районного отдела полиции Виталий Ткаченко.- Сегодня досудебное следствие завершено. Злоумышленнику, согласно ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины за кражи, соединенные с проникновением в жилище или иное помещение или хранилище и повторное совершение преступлений может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет».

Право Кражи
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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