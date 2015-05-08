В госпитале ветеранов войны новый руководитель Глава Сумского областного совета Владимир Токарь представил трудовому коллективу Сумского областного клинического госпиталя ветеранов войны нового руководителя.

Согласно решению областного совета от 28 апреля главным врачом учреждения стала Инесса Савенко.

Выступая перед персоналом и пациентами госпиталя, Владимир Токарь отметил особый статус этого учреждения здравоохранения. Медицинскую помощь в нем получают люди, которые много лет своей жизни отдали добросовестному служению стране. Среди пациентов медицинского учреждения - ветераны войны и участники боевых действий. Они требуют особенно бережного отношения и уважения. И поэтому, по предложению управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации, депутаты областного совета поддержали кандидатуру Инессы Савенко.

«Инесса Ивановна много лет своей жизни отдала делу здравоохранения, - отметил чиновник. - На ее жизненном пути были разные должности, но в каждой из них она демонстрировала искреннюю любовь к своим пациентам, чуткое отношение к коллегам по работе и высокий профессионализм».

Его дополнил начальник управления здравоохранения Сумского областного совета Сергей Бутенко. Он выразил убеждение, что Инесса Савенко в своей работе приумножать добрые традиции, заложенные многолетним руководителем госпиталя Вячеславом Пилипенко.