В госпитале ветеранов войны новый руководитель

Согласно решению областного совета от 28 апреля главным врачом учреждения стала Инесса Савенко.
Выступая перед персоналом и пациентами госпиталя, Владимир Токарь отметил особый статус этого учреждения здравоохранения. Медицинскую помощь в нем получают люди, которые много лет своей жизни отдали добросовестному служению стране. Среди пациентов медицинского учреждения - ветераны войны и участники боевых действий. Они требуют особенно бережного отношения и уважения. И поэтому, по предложению управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации, депутаты областного совета поддержали кандидатуру Инессы Савенко.
«Инесса Ивановна много лет своей жизни отдала делу здравоохранения, - отметил чиновник. - На ее жизненном пути были разные должности, но в каждой из них она демонстрировала искреннюю любовь к своим пациентам, чуткое отношение к коллегам по работе и высокий профессионализм».
Его дополнил начальник управления здравоохранения Сумского областного совета Сергей Бутенко. Он выразил убеждение, что Инесса Савенко в своей работе приумножать добрые традиции, заложенные многолетним руководителем госпиталя Вячеславом Пилипенко.
Сегодня, 8 мая, председатель облгосадминистрации Николай Клочко и мэр Сум Александр Лысенко поздравили ветеранов Второй мировой войны, находящихся на лечении...