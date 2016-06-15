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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56209

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

Сумчане стали чемпионами и призерами чемпионата Европы по грепплингу

С 30 апреля по 2 мая в г. Нови-Сад (Сербия) состоялся чемпионат Европы по грепплингу (вид борьбы с применением болевых и удушающих приемов). Более 400 спортсменов из 14 стран выясняли, кто самый сильный в грепплинге в Европе.

В составе сборной Украины выступали и сумские панкратиасты, которые представляли ФСО «Спартак», ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы, СО ДЮСШ «Старт». Дмитрий Баранов стал чемпионом Европы в разделе «грепплинг ги» и бронзовым призером в разделе «грепплинг ноу-ги». Серебряными призерами чемпионата стали Александр Козлов и Денис Никонец в разделе «грепплинг ноу-ги». В этом же разделе Кирилл Горобец завоевал бронзу.

В общекомандном зачете команда Украины заняла третье место.

Спорт Панкратион
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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