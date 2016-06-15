Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы Сумчане стали чемпионами и призерами чемпионата Европы по грепплингу

С 30 апреля по 2 мая в г. Нови-Сад (Сербия) состоялся чемпионат Европы по грепплингу (вид борьбы с применением болевых и удушающих приемов). Более 400 спортсменов из 14 стран выясняли, кто самый сильный в грепплинге в Европе.

В составе сборной Украины выступали и сумские панкратиасты, которые представляли ФСО «Спартак», ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы, СО ДЮСШ «Старт». Дмитрий Баранов стал чемпионом Европы в разделе «грепплинг ги» и бронзовым призером в разделе «грепплинг ноу-ги». Серебряными призерами чемпионата стали Александр Козлов и Денис Никонец в разделе «грепплинг ноу-ги». В этом же разделе Кирилл Горобец завоевал бронзу.

В общекомандном зачете команда Украины заняла третье место.