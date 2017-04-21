В Сумах пьяный водитель автобуса врезался в припаркованное авто 2 мая, ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что водитель транспортного средства ПАЗ не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль марки Daewoo Sens.

Патрульные обнаружили, что водитель автобуса имеет признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался в присутствии 2 свидетелей.

Инспекторы оформили на правонарушителя соответствующие админматериалы, а именно: протоколы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (совершение ДТП) КоАП.