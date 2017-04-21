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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05218

Прокуратура хочет вернуть в госсобственность Бурынский элеватор

Прокуратура настаивает на возвращении в собственность государства Бурынского элеватора стоимостью почти 14 млн грн.

По иску прокуратуры области в интересах государства в лице Министерства аграрной политики и продовольствия Украины открыто производство об отмене правоустанавливающих документов ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на право частной собственности на целостный имущественный комплекс Бурынского элеватора, балансовая стоимость которого составляет почти 14 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в 2011 году указанный объект, который не подлежал приватизации и должен был остаться в государственной собственности, в нарушение требований закона приобрел статус частного имущества, что создает в дальнейшем угрозу его отчуждения в пользу частных структур.

Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, прокуратура, в пределах своих полномочий, принимает меры реагирования по возврату в собственность государства указанного недвижимого имущества.

В настоящее время рассмотрение указанного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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