В Шостке задержали серийного гаражного вора

В Шосткинский отдел полиции поступило ряд сообщений от местных жителей о совершении краж из частных хозяйств. По словам заявителей, злоумышленник ночью проникал на придомовую территорию через забор и похищал из сараев и гаражей дорогостоящие электроинструменты. Сами же потерпевшие в это время, преимущественно, находились дома и мирно спали.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель одного из райцентров Сумщины, который своей вины не отрицал.
«Сотрудники полиции уже доказали причастность мужчины к совершению четырех краж на территории Шостки, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. – Похищенные вещи он успел продать за бесценок, а деньги потратить на собственные нужды».
Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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