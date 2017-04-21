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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:032

В Шостке задержали серийного гаражного вора

Правоохранители доказали причастность мужчины к четырем подобным кражам из частных хозяйств.

В Шосткинский отдел полиции поступило ряд сообщений от местных жителей о совершении краж из частных хозяйств. По словам заявителей, злоумышленник ночью проникал на придомовую территорию через забор и похищал из сараев и гаражей дорогостоящие электроинструменты. Сами же потерпевшие в это время, преимущественно, находились дома и мирно спали.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний житель одного из райцентров Сумщины, который своей вины не отрицал.

«Сотрудники полиции уже доказали причастность мужчины к совершению четырех краж на территории Шостки, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. – Похищенные вещи он успел продать за бесценок, а деньги потратить на собственные нужды».

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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