Полиция Шостки продолжает искать безвести пропавшего предпринимателя

Было опрошено большое количество жителей Шостки и Черниговской области, которые могли знать подробности исчезновения частного предпринимателя и место его пребывания. Проверялась и анализировалась информация, полученная от родственников, которая стала им известна в ходе самостоятельного поиска безвести пропавшего. Поиски Ильи Цыганка продолжаются и сегодня. Ориентировки с фотографиями и описанием внешности пропавшего, а также его автомобиля, разосланы во все отделы и отделения полиции Украины, в областные и республиканские СМИ. Несмотря на все предпринятые меры, мужчину и до сих пор найти не удалось.
На вид разыскиваемому 48-50 лет, среднего телосложения. Рост около 170 см, имеет короткие русые волосы с сединой, лицо овальное, лоб высокий, глаза голубые.
Сотрудники полиции и родные Цыганка Ильи Леонидовича очень рассчитывают на помощь неравнодушных граждан. Сообщить информацию, которая поможет в розыске, можно в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: «102», (05449) 4-69-60, или 095-880-40-26. Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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