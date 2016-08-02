Полиция Шостки продолжает искать безвести пропавшего предпринимателя Напомним, что последний раз мужчину видели 3 июня прошлого года. Известно, что Илья Леонидович Цыганок на собственном автомобиле «Нива» (государственный номер ВМ 1650 ВЕ) выехал на дачу в с. Чулатово Новгород-Северского района Черниговской области. В дальнейшем домой он не вернулся и на связь с родными не выходил. В рамках открытого уголовного производства полиция начала оперативные мероприятия, направленные на розыск безвести пропавшего человека.

Было опрошено большое количество жителей Шостки и Черниговской области, которые могли знать подробности исчезновения частного предпринимателя и место его пребывания. Проверялась и анализировалась информация, полученная от родственников, которая стала им известна в ходе самостоятельного поиска безвести пропавшего. Поиски Ильи Цыганка продолжаются и сегодня. Ориентировки с фотографиями и описанием внешности пропавшего, а также его автомобиля, разосланы во все отделы и отделения полиции Украины, в областные и республиканские СМИ. Несмотря на все предпринятые меры, мужчину и до сих пор найти не удалось.

На вид разыскиваемому 48-50 лет, среднего телосложения. Рост около 170 см, имеет короткие русые волосы с сединой, лицо овальное, лоб высокий, глаза голубые.

Сотрудники полиции и родные Цыганка Ильи Леонидовича очень рассчитывают на помощь неравнодушных граждан. Сообщить информацию, которая поможет в розыске, можно в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: «102», (05449) 4-69-60, или 095-880-40-26. Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.