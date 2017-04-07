Сумскую таможню возглавил донецкий кадр Исполнение обязанностей начальника Сумской таможни ГФС с 28 апреля 2017 года возложено на Михаила Закалинского.

В соответствии с приказом фискальной службы Украины исполнение обязанностей начальника Сумской таможни ГФС с 28.04.2017 по 23.05.2017, возложено на Закалинского Михаила Владимировича.

Михаил Закалинский родился в 1977 году в г. Дебальцево Донецкой области, в 1999 году окончил Донецкий государственный институт.

Михаил Владимирович работает в таможенных органах с 2000 года, прошел путь от инспектора до руководителя таможни. Работал в Восточной таможне г. Донецк, на Киевской таможне, Ивано-Франковской таможне. Последнее место работы - начальник Херсонской таможни ГФС.

Государственный советник налоговой и таможенной службы 1 ранга, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.