В Сумах очередная авария В Сумах не поделили дорогу 2 легковых автомобиля.

Сегодня, 4 мая, примерно в 14:00 на ул. Металлургов, не доезжая нескольких метров до пешеходного перехода, столкнулись два легковых автомобиля «Таврия» и «КIА», пишет 0542.ua.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали только транспортные средства – на машинах имеются механические повреждения. Кто является виновником ДТП – выясняют патрульные полицейские.