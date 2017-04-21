В Сумах очередная авария

Сегодня, 4 мая, примерно в 14:00 на ул. Металлургов, не доезжая нескольких метров до пешеходного перехода, столкнулись два легковых автомобиля «Таврия» и «КIА», пишет 0542.ua.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали только транспортные средства – на машинах имеются механические повреждения. Кто является виновником ДТП – выясняют патрульные полицейские.
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