Пограничная собака нашла марихуану и галлюциногенные грибы Сегодня в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в очередной раз предупредили попытку незаконного перемещения через границу наркотических веществ.

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда из Украины прибыл микроавтобус марки «Mercedes-Benz Viano» российской регистрации под управлением гражданина России. Вместе с россиянином в качестве пассажира следовала наша соотечественница.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в личных вещах пассажира обнаружили полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Водитель объяснил правоохранителям, что данное вещество является марихуаной и используется для собственного употребления. Общий вес вещества составила около 3-х граммов.

Тщательно проверив автомобиль, пограничники обнаружили еще два пакета, в которых находились сушеные грибы общим весом около 5 граммов, которые, скорее всего, содержат в себе галлюциногенные (психоделические) вещества.

Обнаруженные растительные вещества изъяты работниками таможни в установленном порядке для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.