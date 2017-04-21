Пограничная собака нашла марихуану и галлюциногенные грибы

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда из Украины прибыл микроавтобус марки «Mercedes-Benz Viano» российской регистрации под управлением гражданина России. Вместе с россиянином в качестве пассажира следовала наша соотечественница.
Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в личных вещах пассажира обнаружили полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Водитель объяснил правоохранителям, что данное вещество является марихуаной и используется для собственного употребления. Общий вес вещества составила около 3-х граммов.
Тщательно проверив автомобиль, пограничники обнаружили еще два пакета, в которых находились сушеные грибы общим весом около 5 граммов, которые, скорее всего, содержат в себе галлюциногенные (психоделические) вещества.
Обнаруженные растительные вещества изъяты работниками таможни в установленном порядке для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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